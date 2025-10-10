Zumbrunnen erklärte, Viva habe im Jurabogen und im Tessin derzeit etwas über 3000 Mitglieder - deutlich weniger als die ursprünglich angestrebten 10'000 im ersten Jahr. «Wir müssen jede Person individuell überzeugen», sagte Zumbrunnen. Man könne nicht einfach bestehende Produkte der Visana, die mit 150 Millionen Franken investiert ist, automatisch umwandeln. «Wenn wir es schaffen, die Zahl jedes Jahr zu verdoppeln, bin ich zufrieden.»