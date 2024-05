Alt Bundesrat Moritz Leuenberger würdige seinen SP-Parteikollegen und früheren Angestellten in einem Nachruf am Sonntag als Mitgestalter der Regierungsarbeit. Simonazzi habe dem Bundesrat oft zu Konsens verholfen und so dessen Arbeit mitgeprägt. «Er sah öffentliche Reaktionen vorweg und begriff, wann ein Beschluss nicht zu übermitteln, weil nicht zu erklären war», schrieb Leuenberger auf dem Portal Journal21.ch.