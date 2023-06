Sowohl Krupitza als auch Martinez haben in den vergangenen Monaten an den Verhandlungen zu den Gesamtarbeitsverträgen (GAV) der Gewerkschaft mit der Swiss-Führung teilgenommen. Die vakanten Posten würden nun nachbesetzt, so dass die Verhandlungen wie geplant per Ende Juni 2023 fortgeführt werden könnten, sagte Nikolic-Fuss.