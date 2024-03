Mit einem Umbau- und Sparprogramm will Vodafone Deutschland in den kommenden zwei Jahren rund 400 Millionen Euro einsparen. Dabei sollen rund 2000 Stellen «eingespart und verlagert» werden, also gut 13 Prozent der Belegschaft, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte./chd/DP/ngu