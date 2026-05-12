Auch im Mobilfunk-Geschäft sank die Anzahl der Vertragskunden im Zeitraum Januar bis März 2026 bei der Marke Vodafone und den Zweitmarken SIMon und Otelo, und zwar um 77.000 auf rund 28,8 Millionen. In den vier Quartalen davor war dieser Wert minimal im Plus oder knapp im Minus gewesen. Nun geht es beim Konkurrenten der Deutschen Telekom deutlich bergab.