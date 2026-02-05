Bei Breitbandinternet-Zugängen ging die Zahl der Kunden im Zeitraum Oktober bis Dezember aber um 63.000 auf gut 10 Millionen zurück. Dies stiess unter anderem den Analysten von der Citibank sauer auf. Sie verwiesen mit Blick auf die Kursverluste zudem auf die vorherige Stärke der Aktie. In den vergangenen drei Monaten hat sich das Papier um ein Viertel verteuert.