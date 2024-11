Die Probleme in Deutschland haben den Telekommunikationskonzern Vodafone im Sommer weiter belastet. Konzernweit konnten die Briten das schwache Geschäft hierzulande vor allem mit deutlichen Zuwächsen in Afrika und der Türkei aber mehr als ausgleichen. An der Börse half das allerdings nichts. Die Vodafone-Aktie büsste am späten Vormittag rund vier Prozent auf 70 Pence ein. Der Kurs fiel damit nach einer Erholung im frühen Herbst wieder auf das Niveau von Anfang August zurück.