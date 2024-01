Wer in Hessen über den Kabelanschluss Radio hört, muss sich auf Umstellungen gefasst machen. Der Betreiber Vodafone hat angekündigt, das analoge Radiosignal in seinem hessischen Teilnetz am kommenden Dienstag (9. Januar) abzuschalten. Auch in Nordrhein-Westfalen (10. Januar) und in Baden-Württemberg (11. Januar) endet das analoge Kabelradio, das in den anderen Bundesländern bereits seit 2018 abgestellt ist.

03.01.2024 06:36