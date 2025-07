Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat es auf seinem wichtigsten Markt Deutschland weiter schwer. Weil die Wachstumsmärkte Türkei und Afrika für Vodafone aber gut abschnitten und der Konzern in der Heimat Grossbritannien den Mobilfunker Three übernommen hat, kletterte der Gesamtumsatz im ersten Geschäftsquartal (Ende Juni) um 3,9 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Das um Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe bereinigte Umsatzwachstum der Serviceerlöse - also ohne Geräteverkäufe - fiel mit 5,5 Prozent etwas besser aus als von Analysten zuvor gedacht. Die zuletzt gut gelaufene Aktie legte kurz nach Handelsbeginn bis zu 1,1 Prozent zu, gab die Gewinne aber schnell wieder ab.