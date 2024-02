Um den Konzern auf Vordermann zu bringen, hält Konzernchefin Margherita Della Valle an ihrer Strategie fest und möchte das Unternehmensportfolio aufräumen: Das Spanien-Geschäft soll an Zegona für etwa fünf Milliarden Euro verkauft werden, im Heimatmarkt Grossbritannien sollen Vodafone und Three zusammengelegt werden.