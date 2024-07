Der britische Telekomkonzern Vodafone ist mit einem stärker als erwartet ausgefallenen Wachstum ins neue Geschäftsjahr gestartet. In drei Monaten bis Ende Juni sei der Serviceumsatz um 3,2 Prozent auf knapp 7,5 Milliarden Euro geklettert, teilte der Deutsche-Telekom-Konkurrent am Donnerstag in London mit. Organisch - also bereinigt um Währungseffekte sowie die Folgen von Zu- und Verkäufen habe das Wachstum bei 5,4 Prozent gelegen. Damit schnitt das Unternehmen besser ab, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (Ebitda AL) legte um rund zwei Prozent auf 2,7 Milliarden Euro zu. Der Konzern bestätigte zudem die Prognosen für das Geschäftsjahr 2024/25 (31. März). Da Deutschland der wichtigste Markt für das britische Unternehmen ist, bilanziert es in Euro./zb/lew/mis