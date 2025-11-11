Die Aktie legte im frühen Handel knapp sechs Prozent zu und lag damit an der Spitze des Branchenindex Stoxx 600 Telecommunications . Das Papier baute damit sein Jahresplus auf rund 38 Prozent aus. Auch in diesem Zeitraum schnitt Vodafone deutlich besser als der Index ab. Ganz anders sieht es beim Blick auf die vergangenen fünf Jahre aus. Seit dem Herbst 2020 büssten die Vodafone-Anteile rund ein Fünftel ein, während der Index um fast ein Viertel zulegte.