Derweil setzte sich der Kundenrückgang in Deutschland fort. Die Zahl der Vertragskunden im wettbewerbsintensiven Mobilfunk-Geschäft sank im ersten Quartal um 85.000 auf rund 28,7 Millionen. Im Vorquartal war es ein Rückgang um 77.000. Gegenwind kam hier vom Geschäft mit Grosshandelspartnern, während es sich bei der Marke Vodafone und den Zweitmarken SimOn und Otelo stabilisierte.