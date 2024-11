Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat trotz der anhaltenden Probleme auf seinem wichtigsten Markt Deutschland konzernweit die Erwartungen übertroffen. Der Service-Umsatz legte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 (31. März) organisch - also bereinigt um Sondereffekte - um knapp fünf Prozent auf 15,1 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Damit fiel das Wachstum etwas stärker aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten.