Der Telekommunikationskonzern Vodafone will sich mit einem weiteren Verkauf von Anteilen an Vantage Towers finanziellen Spielraum verschaffen. Zehn Prozent an der Funkturmfirma gingen für 1,3 Milliarden Euro an das Unternehmenskonsortium Oak Holdings, an dem Vodafone ebenfalls beteiligt ist, wie die Briten am Montag in London mitteilten. Der Telekomkonzern will mit dem Verkaufserlös seinen Schuldenberg etwas abtragen.