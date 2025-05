Und was machen die Wettbewerber von Vodafone? Die Deutsche Telekom teilt mit, dass ihre amerikanische Tochter T-Mobile US bereits Anti-Scam-Services einsetze (Scam heisst Betrug). «Für Deutschland denkt das Unternehmen darüber nach», sagt ein Firmensprecher. «So könnte der SMS-Firewall in absehbarer Zeit auch eine Scam-Firewall folgen.» Bei O2 Telefónica ist es ähnlich. Man arbeite an eigenen Massnahmen, um Kundinnen und Kunden vor betrügerischen Anrufen zu warnen, sagt ein O2-Sprecher./wdw/DP/zb