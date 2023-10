Der österreichische Stahlkonzern Voestalpine hat nach eigenen Angaben das erste neue Edelstahlwerk Europas seit vier Jahrzehnten eröffnet. Die Anlage in Kapfenberg produziere künftig mit ressourcenschonenden Technologien unter anderem Werkzeugstahl für die deutsche Automobilindustrie, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. In Kapfenberg sollen im Vollbetrieb ab 2024 jährlich rund 205 000 Tonnen Edelstähle produziert werden.

18.10.2023 21:15