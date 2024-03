Voestalpine produziert auch Metallteile für die Autoindustrie an mehreren Standorten in Deutschland. Bereits im Januar wurde der Verkauf des Standortes im baden-württembergischen Nagold bekannt gegeben. Zusätzlich sei der Abbau von Personal in der deutschen Automobil-Sparte von Voestalpine im Gange. Dieser Prozess werde weitergeführt, aber aus heutiger Sicht bald abgeschlossen sein, hiess es aus dem Konzern. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt. Voestalpine passe sich an die «strukturelle Unterauslastung der Automobilzulieferindustrie in Deutschland» an, teilte das Unternehmen mit.