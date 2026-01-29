Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Franken, wie die auf Dorfläden und Kleinflächen spezialisierte Detailhandelsgruppe am Donnerstag mitteilte.
Den Hauptteil davon steuerten weiterhin die 593 Dorfläden bei, der wichtigste Absatzkanal der Gruppe. Diese erwirtschafteten rund 1,34 Milliarden Franken, ein Plus von 1,1 Prozent, obwohl zwei Standorte weniger betrieben wurden als im Vorjahr.
Tankstellenshops ziehen weiter an
Deutlicher wuchsen die Tankstellenshops: Die 121 TopShops an Agrola-Tankstellen trugen 394 Millionen Franken zum Umsatz bei, was einem Plus von 3,7 Prozent entspricht. Im Berichtsjahr kam ein neuer Shop hinzu.
Dagegen gingen die Verkäufe bei den 193 von der Volg Konsumwaren AG belieferten Freien Detaillisten, die mehrheitlich unter dem Namen «Prima» auftreten, zurück. Sie setzten mit 60 Millionen Franken 7,7 Prozent weniger um. Gleichzeitig nahm deren Zahl um 14 ab.
Das Management bezeichnete das Resultat als erfolgreich, das Marktumfeld sei sowohl «anspruchsvoll wie heterogen» gewesen. Sortimentseitig setzte Volg verstärkt auf Nachhaltigkeit, etwa durch den Ausbau des Bio-Angebots mit rund 50 neuen Alnatura-Produkten. Zudem will das Unternehmen Massnahmen ergreifen, um den «Food Waste» bis 2030 zu halbieren.
