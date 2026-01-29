Das Management bezeichnete das Resultat als erfolgreich, das Marktumfeld sei sowohl «anspruchsvoll wie heterogen» gewesen. Sortimentseitig setzte Volg verstärkt auf Nachhaltigkeit, etwa durch den Ausbau des Bio-Angebots mit rund 50 neuen Alnatura-Produkten. Zudem will das Unternehmen Massnahmen ergreifen, um den «Food Waste» bis 2030 zu halbieren.