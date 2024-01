Der Gesamtumsatz zog um 1,4 Prozent auf 1,76 Milliarden Franken an, wie die auf Dorfläden und Kleinflächen spezialisierte Detailhandelsgruppe am Mittwoch mitteilte. Dabei hätten insbesondere die Volg-Dorfläden und die an Agrola-Tankstellen angegliederten TopShops ein «solides» Wachstum verzeichnet.