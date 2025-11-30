Die Juso fordern, die Reichsten finanziell zur Verantwortung zu ziehen für durch sie verursachte Klimaschäden. Die Gegnerschaft warnt vor der Gefährdung von Unternehmen. Wegen der geschuldeten Steuer könnten sie zu Verkäufen gezwungen sein, statt dass der Betrieb an Nachfolger oder Nachfolgerinnen übergeben werden könne.