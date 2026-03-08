Gemäss provisorischen Zwischenergebnissen sagten 1'184'900 Stimmende Ja zur Vorlage, 1'927'000 Stimmende lehnten sie ab. In keinem Kanton fand die Initiative eine Mehrheit. Am deutlichsten war die Ablehnung in der Romandie und in städtisch geprägten Regionen des Landes, am knappsten Nein sagten Schwyz mit 51,1 Prozent und das Tessin mit 53,3 Prozent. Im Kanton Freiburg waren bis am späteren Abend noch Resultate aus Gemeinden hängig.