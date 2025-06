In Italien steht eine Volksabstimmung über Fragen zur Einwanderung und zum Arbeitsrecht vor dem Scheitern. Am Pfingstsonntag gab nach offiziellen Angaben nicht einmal ein Viertel der mehr als 51 Millionen Wahlberechtigten die Stimme ab. Auch am Montag, dem letzten Tag des Referendums, war in den Wahllokalen wenig Betrieb. Damit die Ergebnisse der Abstimmung Gültigkeit erlangen, muss die Beteiligung bei mindestens 50 Prozent liegen. Zeit ist nur noch bis 15.00 Uhr.