Die Preise für Wohnimmobilien dürften nach Einschätzung des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) in diesem Jahr nur moderat sinken. Er rechnet in einem mittleren Szenario mit einem Rückgang um sechs Prozent, wie aus einer am Dienstag in Berlin veröffentlichten Prognose hervorgeht.

25.07.2023 15:33