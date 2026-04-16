Bankiervereinigung lehnt ab

Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) lehnt die Finanzplatz-Initiative ab. «In einem globalisierten Finanzmarkt führt ein staatlich verordneter Rückzug Schweizer Finanzinstitute weder zu einer Reduktion der globalen Emissionen noch zu einem wirksamen Schutz der Biodiversität», hiess es in einer Mitteilung. Vielmehr würden entsprechende Finanzierungen rasch durch ausländische Anbieter ersetzt, die oft weniger strengen oder keinen vergleichbaren Vorgaben unterliegen.