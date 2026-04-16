«Keine Sonderbehandlung mehr»

Ein Aufsichtsorgan muss kontrollieren, ob die Vorgaben eingehalten werden, und es soll gegebenenfalls Sanktionen respektive Verfügungen erlassen können. Ausnahmen sollen möglich sein für Unternehmen im Finanzmarkt, deren Tätigkeit mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt verbunden ist, etwa kleine Kantonalbanken.