Die Bundeskanzlei veröffentlichte am Dienstag den Initiativtext im Bundesblatt. Darin steht, dass der Bund von der Beschaffung der F-35-Kampfflugzeuge absehen und das Armeebudget entsprechend anpassen soll. Dem Verein zufolge wird die Initiative von mehr als 220 Personen unterstützt. Viele davon hätten schon die vorherige Initiative «Stopp F-35» getragen, die nach der Lancierung zurückgezogen wurde.