Der Mangel an Halbleitern hat Europas grössten Autobauer Volkswagen seit Ende 2020 schwer getroffen - jetzt gibt der Konzern vorsichtig Entwarnung. Derzeit gebe es keine akuten Engpässe mehr, sagte Einkaufsvorstand Dirk Grosse-Loheide am Mittwoch in Wolfsburg. "In den letzten sechs bis acht Monaten haben wir kein einziges Fahrzeug in der Produktion wegen Halbleiter verloren." Im Moment arbeite man noch den Auftragsstau ab, der 2021 und 2022 durch den Teilemangel aufgelaufen war. "Ansonsten sind wir wieder auf dem normalen Niveau vor der Krise."

23.08.2023 19:05