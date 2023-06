Der VW-Konzern setzt den Audi-Chef Markus Duesmann (54) ab. Nachfolger soll ab Anfang September Gernot Döllner werden, wie die VW-Tochter am Donnerstag im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung mitteilte. Duesmann war seit April 2020 Chef des Ingolstädter Premiumautobauers. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über seinen bevorstehenden Abschied berichtet. Laut früheren Berichten des "Manager Magazins" hatte es in den vergangenen Wochen interne Reibereien und Machtkämpfe bei Audi gegeben. Die Volkswagen-Vorzugsaktie lag am Nachmittag weiterhin mit rund einem Prozent im Plus.

29.06.2023 17:25