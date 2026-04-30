Der VW -Konzern ist im ersten Quartal in einem schwierigen Umfeld bei der Profitabilität weiter unter Druck geraten. Vor allem Kosten für die US-Einfuhrzölle belasteten, aber auch das Aus für die Produktion des Elektroautos ID.4 in den USA. Konkretes zu dem bereits in Aussicht gestellten weiteren Umbau der Wolfsburger gab es von Konzernchef Oliver Blume am Donnerstag nicht. Allerdings schreckt der Manager auch nicht vor ungewöhnlichen Ideen zurück - so ist zum Beispiel in der Überlegung, an den deutschen Standorten auch Modelle aus China zu bauen. Die Aktie legte nach anfänglicher Skepsis zuletzt zu.