Ein Ergebnis dürfte bis Jahresende vorgelegt werden, sagten zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Eine VW-Sprecherin sagte, das Unternehmen habe in der Betriebsversammlung im September bestätigt, bis Herbst an einem Massnahmenpaket für jeden Fachbereich und Standort zu arbeiten. Anfang Oktober seien die Gespräche mit der Arbeitnehmervertretung gestartet. «Den weiteren Fortgang kommentieren wir weder in Bezug auf Inhalte noch auf zeitliche Etappen», fügte sie an.