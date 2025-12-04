«Wir haben uns die Entscheidung, die Fahrzeugproduktion in der Gläsernen Manufaktur nach mehr als 20 Jahren zu beenden, nicht leicht gemacht», sagte der Markenvorstand von Volkswagen Pkw, Thomas Schäfer. «Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten war sie jedoch zwingend erforderlich.» Umso wichtiger sei es, dass jetzt ein tragfähiges Zukunftskonzept stehe. Dafür hatten die Parteien eine entsprechende Absichtserklärung unterschrieben.