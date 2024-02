Die deutschen Autobauer Volkswagen und BMW müssen in den USA viele Autos in Ordnung bringen. Beim VW-Konzern sind 261 257 Autos betroffen, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) am Donnerstag mitteilte. Dazu gehören verschiedene Modelle der Marke VW, aber auch der Konzerntochter Audi. Bei den Autos geht es um ein Problem an einer Pumpe am Tank, wodurch sich die Brandgefahr erhöhe, hiess es von der NHTSA. Werkstätten würden die Pumpe kostenfrei austauschen.

22.02.2024 14:26