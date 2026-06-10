Als entscheidenden Faktor bei Reiseentscheidungen sieht Schmude die Kosten. «Wenn Flugtickets teuer sind und die Hotelpreise stark steigen, schreckt das viele Reisende ab.» Die Preise gehören vor der WM zu den meistdiskutierten Themen. Adams hält dagegen: Die Veranstalter bemühten sich um möglichst erschwingliche Angebote - sowohl bei Flügen als auch bei Eintrittskarten. Tickets für WM-Spiele seien für weniger als 300 US-Dollar (rund 260 Euro) erhältlich. Fanvertreter kritisieren hingegen die Preise als viel zu hoch.