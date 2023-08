Eine gute halbe Stunde pro Woche weniger: Ein durchschnittlicher Vollzeitjob in Deutschland hat sich nach dem Empfinden der Arbeitnehmer innerhalb von zwölf Jahren deutlich verkürzt. Vollzeit-Arbeitnehmer leisteten im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben 40,0 Stunden pro Woche, wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete. Im Jahr 2010 waren es noch 40,6 Stunden gewesen. Frauen in Vollzeit arbeiteten demnach 2022 mit 39,2 Stunden etwas kürzer als die Männer, die 40,4 Stunden pro Woche im Job verbrachten.

28.08.2023 11:44