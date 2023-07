Die hohen Kosten für Batterien haben dem schwedischen Autobauer Volvo Cars auch im zweiten Quartal die Marge verhagelt. Die Schweden rechnen auch wegen bereits angekündigter Preiserhöhungen für ihre Fahrzeuge mit Besserung in der zweiten Jahreshälfte, wie Volvo am Donnerstag in Göteborg mitteilte.

20.07.2023 08:29