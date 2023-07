Der schwedische Lastwagen- und Bushersteller Volvo hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Dabei profitierte das Unternehmen weiter vom Nachholbedarf der Kunden bei der Erneuerung der Flotten. Der Blick nach vorne zeige allerdings angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung und steigenden Zinsen Anzeichen einer abgeschwächten Nachfrage, teilte der Rivale von Daimler Truck und Traton am Mittwoch in Göteborg mit. Die Nachfrage normalisiere sich graduell. Die Volvo-Aktie gab am Mittwochvormittag nach.

19.07.2023 09:45