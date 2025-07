Volvo-Chef Martin Lundstedt sprach in der Mitteilung von einer Stabilisierung der Märkte in Europa. Die Kunden in Nordamerika seien aber weiter in einer Abwartehaltung. Angesichts einer stabilen Nachfrage in Europa habe der Konzern dort die Produktion ausgeweitet, in Nordamerika bleibe die Nachfrage aber schwach angesichts der Unsicherheit um Zölle und Abgasrichtlinien ab 2027. Die Produktionskapazitäten würden dort daher gesenkt.