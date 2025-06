Insbesondere sei davon auszugehen, dass die zuständigen ukrainischen Behörden in den konkret zu beurteilenden Fällen nicht in der Lage seien, die Anforderungen an ein Rechtshilfeverfahren in Strafsachen zu erfüllen. Ob die fraglichen Vermögenswerte tatsächlich illegaler Herkunft sind, sei erst im Rahmen des späteren Einziehungsverfahrens zu klären.