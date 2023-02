Die Spannbreite an möglichen Techniken zur Verbesserung der physikalischen Eigenschaften der Ackerböden ist dabei sehr gross: Während in der kalifornischen Wüste flüssiger Ton erprobt wird, um Feuchtigkeit zu binden und das Wachstum von Früchten zu fördern, reichert ein Unternehmen in Malaysia den Boden mit dem Kot von Fliegenlarven an. Die kanadische Wissenschaftlerin Vicky Levesque fügt dem Boden in ihrem Gewächshaus in Nova Scotia wiederum Biokohle hinzu, um das Wachstum von Äpfeln zu fördern.