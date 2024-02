EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Polen die Freigabe von bis zu 137 Milliarden Euro aus EU-Mitteln in Aussicht gestellt. Nächste Woche werde die Kommission «zwei Entscheidungen über europäische Mittel vorlegen, die derzeit für Polen blockiert sind», sagte die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag bei einem gemeinsamen Besuch mit dem belgischen Premierminister Alexander De Croo bei Polens Regierungschef Donald Tusk in Warschau. «Diese Entscheidungen werden 137 Milliarden Euro für Polen freisetzen.»

23.02.2024 13:45