Die EU und Indien steuern nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf den Abschluss der Verhandlungen über eine riesige neue Freihandelszone zu. «Wir haben noch Arbeit vor uns - aber wir stehen kurz vor einem historischen Handelsabkommen», sagte sie beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Dieses würde einen Markt mit zwei Milliarden Menschen schaffen, der dann fast ein Viertel der weltweiten Wirtschaftsleistung ausmachen würde. «Manche nennen es die Mutter aller Deals», ergänzte von der Leyen mit Blick auf das geplante Abkommen.