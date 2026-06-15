Das sei für die regionale Stabilität und die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung und öffne die Tür für umfassendere Verhandlungen über Frieden und Sicherheit im Nahen Osten. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran müsse rasch und vollständig durch alle Parteien umgesetzt werden. Von der Leyen forderte zudem erneut ein Ende des iranischen Nuklear- und Raketenprogramms sowie der destabilisierenden Aktivitäten in der Region.
«Libanon in Flammen»
Ausserdem schrieb von der Leyen: «Natürlich kann es keinen Frieden im Nahen Osten geben, solange der Libanon in Flammen steht.» Europa fordere erneut alle Parteien auf, die Souveränität und territoriale Integrität des Libanon zu achten und einen echten Waffenstillstand umzusetzen./tre/DP/jha
(AWP)