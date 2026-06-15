Das sei für die regionale Stabilität und die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung und öffne die Tür für umfassendere Verhandlungen über Frieden und Sicherheit im Nahen Osten. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran müsse rasch und vollständig durch alle Parteien umgesetzt werden. Von der Leyen forderte zudem erneut ein Ende des iranischen Nuklear- und Raketenprogramms sowie der destabilisierenden Aktivitäten in der Region.