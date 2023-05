"Viele Länder des globalen Südens haben schlechte Erfahrungen mit China gemacht. Sie haben chinesische Kredite aufgenommen und sind in eine Schuldenkrise geraten", sagte von der Leyen am Samstag auf dem G7-Gipfel im japanischen Hiroshima in einer Diskussion mit mehreren sogenannten "Outreach"-Ländern wie Indien. "Alles, was Russland diesen Ländern zu bieten hat, sind Waffen und Söldner."