Auch Abschiebungen nach Afghanistan erwähnt

In ihrem Brief geht von der Leyen auch auf Forderungen ein, mehr Möglichkeiten zur Abschiebung von Afghanen zu schaffen. 20 europäische Staaten - darunter auch Deutschland - hatten in einem Brief an die EU-Kommission darauf gedrängt und gefordert, das Thema als «gemeinsame Verantwortung» auf EU-Ebene anzugehen.