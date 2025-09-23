EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht den Drohnenalarm am Kopenhagener Flughafen im Kontext mit anderen Provokationen an den EU-Aussengrenzen. Auch wenn die Sachlage noch untersucht werde, sei doch klar, dass man es mit einem Muster hartnäckiger Anfechtungen zu tun habe, schrieb sie nach einem Telefonat mit Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Gleichzeitig warnte von der Leyen vor einer Gefährdung kritischer Infrastruktur und kündigte eine starke und geschlossene europäische Reaktion auf die Bedrohung an.