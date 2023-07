EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht grosse Chancen der Zusammenarbeit mit Nordafrika bei der Erzeugung von Ökoenergie. "Die gesamte Region verfügt über natürliche Ressourcen wie Sonne und Wind im Überfluss und hat enorme, weite Landschaften", sagte von der Leyen am Sonntag bei einer Konferenz zum Thema Migration in Rom. Die Erzeugung sauberer Elektrizität koste in der EU mindestens zehn Cent pro Kilowattstunde, in Tunesien könnten die Kosten bei nur zwei Cent liegen. Das Land habe somit einen enormen Wettbewerbsvorteil.

23.07.2023 15:57