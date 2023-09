EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das weltweit erste mit grünem Methanol betriebene Containerschiff getauft. Das Schiff der dänischen Reederei Maersk erhielt am Donnerstag in Kopenhagen den Namen «Laura Maersk» - der Name soll an das erste Dampfschiff erinnern, das der Kapitän Peter Maersk Møller Ende des 19. Jahrhunderts «Laura» genannt hatte.

14.09.2023 12:13