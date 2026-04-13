EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nach dem Wahlsieg von Peter Magyar eine schnelle und enge Zusammenarbeit der Europäischen Union mit Ungarn angekündigt. «Selbstverständlich werden wir so bald wie möglich mit der Regierung an den von Ihnen genannten Themen und vielem mehr arbeiten, um rasche und längst überfällige Fortschritte zu erzielen», sagte von der Leyen in Brüssel. Es gebe viel zu tun, da Ungarn auf den europäischen Weg zurückkehre.