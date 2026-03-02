Dabei würde der Vorschlag der Kommission unter anderem eine europäische Bevorzugung für strategische Sektoren enthalten, wie von der Leyen vor einigen Tagen ankündigte. Um den sogenannten Made-in-Europe- beziehungsweise Buy-European-Ansatz, mit dem bei öffentlichen Investitionen europäische Produkte bevorzugt werden könnten, gibt es Diskussionen.